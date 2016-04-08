全球约60位领导人4月22日将出席《巴黎协定》签署仪式

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透奥斯陆4月7日 - 全球约60位领导人将出席4月22日在纽约联合国总部的《巴黎协定》签署仪式，不过究竟有多少国家当天将签署协定还不得而知。
中美两国已表示将于4月22日签署经195个国家协商通过的《巴黎协定》，该协定为人类在本世纪从严重依赖化石燃料转向逐步推广绿色能源制定了路线图。
该协定需占全球温室气体总排放量55%的至少55个缔约方正式批准后，方可生效。中国和美国合计占全球温室气体排放总量的40%左右。
“超过130个国家已确认（出席），包括法国总统奥朗德在内有约60位领导人（到场）。”《联合国气候变化框架公约》执行秘书菲格雷斯(Christiana Figueres)在邮件中告诉路透。
她没有提到其他名字。预计美国国务卿克里将代表美国签署此项协定。
参加4月22日的签署仪式并不意味着所有人都会在当天签署协定，这是继去年12月达成协定后开放签署程序的第一天。
一些国家的议会可能尚未正式批准其领导人在首日签署该协定。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)