发展中国家称巴黎气候峰会成败取决于对穷国的气候变化资金援助

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透德国波恩10月22日 （记者 Alister Doyle/Megan Rowling） - 发展中国家集团周四称，穷国能否获得更多气候变化援助资金，是巴黎气候峰会成败的关键。
发展中国家称，与富国相比，穷国更容易因飓风、高温、乾旱和海平面上升受到冲击，希望得到明确承诺：到2020年，每年获得的气候变化援助资金将较1,000亿美元的现有目标提升。
代表逾130个发展中国家发言的南非代表Nozipho Mxakato-Diseko在联合国气候谈判中称，对许多发展中国家而言，气候变化攸关存亡。
她在新闻发布会上指出，巴黎气候峰会成功与否，将取决于对发展中国家的资金援助承诺。
发达国家已承诺，到2020年，每年通过公共和民间渠道筹集1,000亿美元气候变化援助资金，用以帮助发展中国家抑制温室气体排放，应对气候变化的冲击。
“77国集团+中国”则希望得到保证，即2020年起每年援助金额从1,000亿美元的基础上提升。77国集团已从成立时的77个成员国增至134个成员国。
美国和其他发达国家则希望措辞相对模糊化，不愿明确承诺援助金额从2020年起提升。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。