发展中国家称巴黎气候峰会成败取决于对穷国的气候变化资金援助

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alister Doyle/Megan Rowling

路透德国波恩10月22日 - 发展中国家集团周四称，穷国能否获得更多气候变化援助资金，是巴黎气候峰会成败的关键。

发展中国家称，与富国相比，穷国更容易因飓风、高温、乾旱和海平面上升受到冲击，希望得到明确承诺：到2020年，每年获得的气候变化援助资金将较1,000亿美元的现有目标提升。

代表逾130个发展中国家发言的南非代表Nozipho Mxakato-Diseko在联合国气候谈判中称，对许多发展中国家而言，气候变化攸关存亡。

她在新闻发布会上指出，巴黎气候峰会成功与否，将取决于对发展中国家的资金援助承诺。

发达国家已承诺，到2020年，每年通过公共和民间渠道筹集1,000亿美元气候变化援助资金，用以帮助发展中国家抑制温室气体排放，应对气候变化的冲击。

“77国集团+中国”则希望得到保证，即2020年起每年援助金额从1,000亿美元的基础上提升。77国集团已从成立时的77个成员国增至134个成员国。

美国和其他发达国家则希望措辞相对模糊化，不愿明确承诺援助金额从2020年起提升。（完）