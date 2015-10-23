发展中国家称巴黎气候峰会成败取决于对穷国的气候变化资金援助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Alister Doyle/Megan Rowling
路透德国波恩10月22日 - 发展中国家集团周四称，穷国能否获得更多气候变化援助资金，是巴黎气候峰会成败的关键。
发展中国家称，与富国相比，穷国更容易因飓风、高温、乾旱和海平面上升受到冲击，希望得到明确承诺：到2020年，每年获得的气候变化援助资金将较1,000亿美元的现有目标提升。
代表逾130个发展中国家发言的南非代表Nozipho Mxakato-Diseko在联合国气候谈判中称，对许多发展中国家而言，气候变化攸关存亡。
她在新闻发布会上指出，巴黎气候峰会成功与否，将取决于对发展中国家的资金援助承诺。
发达国家已承诺，到2020年，每年通过公共和民间渠道筹集1,000亿美元气候变化援助资金，用以帮助发展中国家抑制温室气体排放，应对气候变化的冲击。
“77国集团+中国”则希望得到保证，即2020年起每年援助金额从1,000亿美元的基础上提升。77国集团已从成立时的77个成员国增至134个成员国。
美国和其他发达国家则希望措辞相对模糊化，不愿明确承诺援助金额从2020年起提升。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”