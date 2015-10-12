2014年世界向更加绿色的经济增长迈进一步--普华永道

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆10月12日 - 普华永道会计师事务所周一称，2014年各国政府向更加绿色的经济增长迈进一步，但为了达成联合国设定的控制气温上升在2℃以内的目标，还有很多工作要做。
普华永道指出，2014年碳排放强度（每创造1美元GDP所排放的温室气体量）下滑2.7%，这是该公司七年前开始发布相关报告以来降幅最大的一次。
普华永道表示，2014年的数据表明，让增长对化石燃料的依赖程度下降触及转折点。
2014年，世界GDP增长3.2%，碳排放仅增长0.5%。
英国在20国集团中表现最好，去年碳排放强度下滑10.9%，普华永道认为原因是英国经济增长强劲、气候更加温暖降低了能源需求以及煤用量下降。
法国、意大利和德国的碳排放强度去年也大幅下降。
普华永道称，为了达成联合国设定的气温较工业时代以前的水平上升幅度在2℃以内的目标，碳排放强度需要每年下降6.3%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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