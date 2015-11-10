世界气象组织称2014年全球温室气体浓度创下新高

路透日内瓦11月9日 （记者 Tom Miles） - 世界气象组织（WM0）周一称，2014年全球温室气体浓度创下纪录新高，气候变化持续加速让地球未来变得对后代更加危险。

“每年我们都说没时间了。如果我们想将温度上升限制在可管理的水平，我们现在就必须大幅削减温室气体排放，”WMO总干事米歇尔·雅罗（Michel Jarraud）在声明中表示。

WMO发布的图片显示，主要温室气体--二氧化碳的水平朝着400ppm的水平稳步攀升，自1984年有可靠记录以来每年都创新高。

2014年全球二氧化碳平均水平为397.7ppm，但2014年初北半球短暂地突破了400ppm的界线，2015年初全球范围突破了400ppm。

雅罗称，很快400ppm就将成为永久的现实。

“这意味着全球气温将升高，热浪、洪水等极端天气事件将更多出现，以及融冰、海平面升高和海洋酸度增加。现在这些正在发生，我们正以令人可怕的速度闯入一片未知的领域。”

其他两种主要的人造温室气体--甲烷和一氧化二氮的水平继续逐年上升，2014年分别达到1,833ppb和327.1ppb的水平，均为10年来的最快增速。

WMO估计，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的浓度处在至少80万年内的最高水平。（完）