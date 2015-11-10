世界气象组织称2014年全球温室气体浓度创下新高

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月10日 - 世界气象组织（WM0）周一称，2014年全球温室气体浓度创下纪录新高，气候变化持续加速让地球未来变得对后代更加危险。
“每年我们都说没时间了。如果我们想将温度上升限制在可管理的水平，我们现在就必须大幅削减温室气体排放，”WMO总干事米歇尔·雅罗（Michel Jarraud）在声明中表示。
WMO发布的图片显示，主要温室气体--二氧化碳的水平朝着400ppm的水平稳步攀升，自1984年有可靠记录以来每年都创新高。
2014年全球二氧化碳平均水平为397.7ppm，但2014年初北半球短暂地突破了400ppm的界线，2015年初全球范围突破了400ppm。
雅罗称，很快400ppm就将成为永久的现实。
“这意味着全球气温将升高，热浪、洪水等极端天气事件将更多出现，以及融冰、海平面升高和海洋酸度增加。现在这些正在发生，我们正以令人可怕的速度闯入一片未知的领域。”
其他两种主要的人造温室气体--甲烷和一氧化二氮的水平继续逐年上升，2014年分别达到1,833ppb和327.1ppb的水平，均为10年来的最快增速。
WMO估计，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的浓度处在至少80万年内的最高水平。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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