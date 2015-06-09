中国碳排放可望提早见顶 有助抑制全球变暖

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆/北京6月8日 - 伦敦政治经济学院（LSE）周一发布的研究报告称，中国温室气体排放可望于2025年见顶，较中国原先设定的期限提前五年，这可能有助于抑制全球变暖风险。
报告称，2014年中国的煤炭消耗量下降，在2015年首季进一步下降。
报告说：“中国温室气体排放不大可能拖到2030年才见顶，很可能至2025年时见顶。2030年是中国国家主席习近平2014年11月时设定的最晚期限。”
报告作者格林（Fergus Green）和斯特恩（Nicholas Stern）写道：“他们甚至可能比这（2025年）更早实现温室气体排放见顶。”中国温室气体排放全球居首。
中国电力企业联合会秘书长王志轩周一在研究报告中称，因煤炭价格低于天然气，中国电力行业的碳排放上升将持续至2030年。
中电联预计未来10年火电产能将保持增长，到2020年达到11亿千瓦，到2030年达到14.5亿千瓦。
LSE报告估计到2025年，中国总体排放可能见顶于每年125-140亿吨二氧化碳当量，2012年约为100亿吨二氧化碳当量。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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