中国碳排放可望提早见顶 有助抑制全球变暖

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆/北京6月8日 - 伦敦政治经济学院（LSE）周一发布的研究报告称，中国温室气体排放可望于2025年见顶，较中国原先设定的期限提前五年，这可能有助于抑制全球变暖风险。
报告称，2014年中国的煤炭消耗量下降，在2015年首季进一步下降。
报告说：“中国温室气体排放不大可能拖到2030年才见顶，很可能至2025年时见顶。2030年是中国国家主席习近平2014年11月时设定的最晚期限。”
报告作者格林（Fergus Green）和斯特恩（Nicholas Stern）写道：“他们甚至可能比这（2025年）更早实现温室气体排放见顶。”中国温室气体排放全球居首。
中国电力企业联合会秘书长王志轩周一在研究报告中称，因煤炭价格低于天然气，中国电力行业的碳排放上升将持续至2030年。
中电联预计未来10年火电产能将保持增长，到2020年达到11亿千瓦，到2030年达到14.5亿千瓦。
LSE报告估计到2025年，中国总体排放可能见顶于每年125-140亿吨二氧化碳当量，2012年约为100亿吨二氧化碳当量。(完)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。