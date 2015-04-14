中国温室气体累积排放量或将超过美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆4月13日（记者 Alister Doyle） - 中国自1990年以来的温室气体累积排放量料将超过美国，这种历史性的变化可能令中国当局面临采取行动的压力。

根据挪威和美国专家各自所做预测，中国温室气体累积排放量在2015年或2016年将超过美国。

全球近200个国家的代表12月将在巴黎召开会议，商讨2020年以后应对气候变化的全球性协议。

“几年前，中国（温室气体）人均排放量较低，其承担的历史责任也较低。这种情况正在迅速改变，”挪威国际气候与环境研究中心（CICERO）的Glen Peters说。他称，中国今年将在这方面超过美国。

美国智库世界资源研究所（WRI）使用略微不同的数据，预测中国在1990-2016年期间的温室气体累积排放量总计将为1,510亿吨，将取代明年排放量总计为1,470亿吨的美国成为头号排放国。

根据CICERO的计算，印度自1990年以来的温室气体累积排放量将在2020年代超过俄罗斯名列第四，排在该国前面的分别是中国、美国和欧盟。（完）