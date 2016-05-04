气候变化将导致淡水稀缺 或殃及全球多个经济体--世行报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
汤森路透基金会纽约5月3日 （记者 Sebastien Malo） - 世界银行周二发布的报告称，由于气候变化导致淡水变得稀缺，全球大部分地区的经济体到本世纪中期将大幅萎缩。
报告称，中东受冲击程度可能最严重，除非采取措施对水进行显著的重新分配，否则中东地区GDP到2050年或最多下滑14%。
报告称，这些举措包括提升效率措施，以及对海水淡化和水循环利用等技术的投资。
专家称，全球变暖可导致极端的洪灾与乾旱，也可导致降雪被蒸发速度更快的降雨取代。
专家称，全球变暖也会减少山上的积雪，而内陆冰川融化可耗尽径流的源泉。另外，海平面上升可导致海水倒灌并污染地下水。
“气候变化的任何重大影响总是以某种方式通过水来表现出来，不管是乾旱、洪水、风暴还是海平面上升。”世行经济学家、报告第一作者Richard Damania在电话会议上对记者表示。
世行称，淡水短缺可损害从农业到能源等多个部门。
“水无疑是生命的中心，但也是经济活动的中心。”Damania说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。