气候变化将导致淡水稀缺 或殃及全球多个经济体--世行报告

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会纽约5月3日 - 世界银行周二发布的报告称，由于气候变化导致淡水变得稀缺，全球大部分地区的经济体到本世纪中期将大幅萎缩。
报告称，中东受冲击程度可能最严重，除非采取措施对水进行显着的重新分配，否则中东地区GDP到2050年或最多下滑14%。
报告称，这些举措包括提升效率措施，以及对海水淡化和水循环利用等技术的投资。
专家称，全球变暖可导致极端的洪灾与干旱，也可导致降雪被蒸发速度更快的降雨取代。
专家称，全球变暖也会减少山上的积雪，而内陆冰川融化可耗尽径流的源泉。另外，海平面上升可导致海水倒灌并污染地下水。
“气候变化的任何重大影响总是以某种方式通过水来表现出来，不管是干旱、洪水、风暴还是海平面上升。”世行经济学家、报告第一作者Richard Damania在电话会议上对记者表示。
世行称，淡水短缺可损害从农业到能源等多个部门。
“水无疑是生命的中心，但也是经济活动的中心。”Damania说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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美国能源资料协会(EIA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选