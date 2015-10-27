全球变暖或令海湾地区气温变得令人“无法忍受”--研究

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会多伦多10月26日 （记者 Chris Arsenault） - 一项研究报告周一警告称，若不采取措施遏制燃烧化石燃料排放的二氧化碳，则全球变暖可能会令海湾石油国家变成“无法忍受”的地方，到2100年那里的夏日气温或超60摄氏度。

麻省理工学院和洛约拉马利蒙特大学的研究人员运用气候模型和其他科学数据进行的研究发现，海湾地区的五个主要城市，包括多哈、阿布扎比和迪拜等，在夏天时可能将无法住人。

“如果温室气体排放沿现有趋势继续下去，则该地区的温度将升至人类无法忍受的水平，”该研究报告的共同作者、麻省理工学院的工程教授Elfatih A.B. Eltahir向汤森路透基金会表示。

“有空调的富人或许能活下来，但也门等地没有空调的穷人可能会令人担忧，”他说道。

Eltahir称，该地区可能获益于“气候治理努力”。

海湾国家拥有一些全球最大规模的油气储备，而环保组织称这些国家在应对全球变暖方面表现落后。

环境监督机构--气候变化表现指数（The Climate Change Performance Index）在其2015年对61个国家的评估中，将沙特列为应对全球变暖最不力的国家。沙特是海湾地区最大的经济体。（完）