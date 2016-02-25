研究称若气候变化持续 未来每年都可能出现热浪天气

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会巴塞罗那2月24日（记者 Megan Rowling） - 科学家们警告称，如果不减少温室气体排放，目前通常每20年出现一次的热浪天气，到2075年时会在地球60%的陆地地区每年都出现。

一项发布在《气候变化》期刊的新研究称，如果继续不限制温室气体排放，严重热浪会变得更加极端。严重热浪指的是连续三天异常炎热。

研究人员称，日益恶化的极端高温天气，会产生潜在的致命性影响。

“想象一下你能想起的最热天，如今是45摄氏度（113华氏度），而不是42摄氏度。这将对穷人以及老幼群体产生危险的影响，热浪天气中此类群体通常有生命危险。”美国劳伦斯伯克利国家实验室的Michael Wehner称。

研究人员称，到2050年，平均每20年出现一次的热浪天气在地球60%陆地地区会比目前高出至少3摄氏度（5.4华氏度），10%地区的热浪会比目前高出至少5摄氏度。

该研究发现，严格的减排措施，会令热浪天气明显减少。

“研究显示，大规模减少温室气体排放，将从本世纪中期开始会对极端炎热事件出现的次数和强度产生明显的效果。” 美国国家大气研究中心（NCAR）的Claudia Tebaldi称。

“虽然热浪天气在增多，我们仍有时间来避免其中的大部分影响。”她说道。

研究称，即使采取遏制气候变化的严格行动，全球近五分之一的陆地地区到2075年时仍将每年遭受严重热浪天气。(完)