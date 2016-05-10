海平面上升导致太平洋五个小岛被淹没--研究

汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。

据在线期刊《环境研究快报》（Environmental Research Letters）5月刊发布的研究，这些被淹没的岛屿是所罗门群岛的一部分，过去二十年里，所罗门群岛附近的海平面每年上升多达10毫米。

这些消失的岛屿面积介于1到5公顷之间，上面无人居住。

但研究人员发现，另外六个岛屿的大片土地被冲入海中，其中两个岛上整个村庄遭毁，居民被迫迁走。

其中一个是Nuatambu岛，住着25户人家。研究称，自2011年以来，该岛已有11个房子和一半可居住面积消失。

研究人员在一家学术网站上另外发表评论称，“太平洋各地流传着许多有关气候变化对海岸线和民众造成严重影响的传闻，上述研究首次从科学上证实了这点”。

研究中，科学家们使用了33个岛屿始于1947年的航空与卫星图像以及传统知识和用放射性碳定年法对树木进行测龄。（完）