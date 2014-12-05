中国称富国对绿色气候基金承诺捐款额仍远远不够

路透利马12月4日（记者Alister Doyle） - 中国气候谈判首席代表苏伟周四称，富裕国家承诺向帮助贫困国家应对全球气候变暖的联合国绿色气候基金(GCF)捐款近100亿美元仍远远不够。

苏伟还敦促所有富裕国家加强他们减少温室气体排放的目标。这暗示中美上月联合宣布的减排协议，并不意味着两国消除了气候政策方面的严重分歧。

苏伟在利马召开的气候会议上称，虽然新筹建的GCF上月已受承诺捐款总计97亿美元，但这只是所需资金的一小部分。利马气候会议在12月1-12日期间召开。

苏伟在新闻发布会上称这还远远不够。他指出，发达国家在2009年时同意，到2020年通过公共和民间来源每年援助1,000亿美元，帮助贫困国家应对乾旱、热浪、洪灾和海平面上升。

他称，现在的资金额距2020年时一年1,000亿美元的目标仍有很大的缺口。澳大利亚是不向GCF捐款的主要发达国家，该国称目前更愿意把重点放在国内援助项目上。

约190个国家的代表们目前正在利马召开会议，为明年巴黎会议将要达成的联合会气候协议做准备工作。

苏伟还表示富裕国家2020年前的计划减排目标太低，敦促这些国家加强相关目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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