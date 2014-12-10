IEA称油价下滑是转型清洁能源的绝佳良机

路透利马12月9日（Mitra Taj） - 国际能源署（IEA）周二称，对各国领导人而言，眼下油价大跌之际正是为碳排放定价的“绝佳良机”，因这种情况下的政治风险较低。

今年6月以来原油价格已重挫约40%，达到2010年以来最低水准。国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在利马气候峰会间隙称，IEA担心油价下滑可能影响各国向可再生能源转型的进程。

IEA上月预计明年油价可能进一步下跌，并称在中国经济增长放缓，美国页岩油气产出大增的情况下，市场进入了新时期。

范德胡芬说：“事实上，这是个绝佳良机。决策者现在可以采取一年前想都不敢想的行动。”

她指出，油价大跌对世界各国消费者是个刺激。各国领导人应该采取行动，譬如对碳排放征税或削减对碳氢化合物生产的激励手段。

她说：“目前，每年在矿物燃料方面的补贴达到5,500亿美元。抓住机会结束这样的补贴吧。”

此次利马峰会旨在为拟定气候变化协议草案做准备。

许多发展中国家希望设定2050年温室气体零排放的目标，范德胡芬则认为这可能不太现实。

她说：“还有40年呢。到那时候能源方面不会是零排放。这可能太过雄心勃勃了。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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