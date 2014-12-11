美国称未与印度着手准备美中方式的气候协议

路透利马12月10日 - 美国周三淡化按照同中国上月达成的协议与印度明年达成广泛减排协议的可能性。

应印度总理莫迪邀请，美国总统奥巴马明年1月将访问印度。这引发外界揣测，美印两国可能准备在气候变化方面进行与美中两国相关协议类似的合作。

“我们同印度没有展开此类进程，”美国气候大使托德·斯特恩（Todd Stern）在利马气候大会期间的新闻发布会上称。

根据中美上月达成的协议，美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%－28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%；中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。

斯特恩称，预计中国明年向联合国提交相关计划时，不会给出二氧化碳排放峰值规模的详情。

近几年中国人均温室气体排放上升，与欧盟的平均水平相仿，而印度人均温室气体排放则低于世界平均水平。

美国国务院一位高官称，美国国务卿克里周四将访问利马，以强调美国对明年巴黎相关协议的承诺，但不会宣布新的政策。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。