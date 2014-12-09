版本:
中国
气候环境 | 2014年 12月 9日 星期二 12:34 BJT

中美欧减排承诺将减缓全球气候变暖--报告

路透利马12月8日 - 气候科学家周一发布的研究报告显示，中国、美国及欧盟近期的减排承诺，会令本世纪全球气候变暖的速度放缓。

这份在联合国气候协议谈判期间发布的报告称，全球气温上升幅度仍可能会超过2摄氏度。全球近200个国家承诺要将全球气温上升幅度控制在2摄氏度以内，以避免出现更多的热浪、洪灾和海平面上升。

报告称，由于三大排放国的承诺，全球平均气温上升幅度将介于2.9-3.1摄氏度之间，较之前预测大约低0.2-0.4摄氏度。

这是气候行动追踪（Climate Action Tracker）五年来首次因减排承诺调降全球升温幅度的预测。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐