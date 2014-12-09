中美欧减排承诺将减缓全球气候变暖--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透利马12月8日 - 气候科学家周一发布的研究报告显示，中国、美国及欧盟近期的减排承诺，会令本世纪全球气候变暖的速度放缓。
这份在联合国气候协议谈判期间发布的报告称，全球气温上升幅度仍可能会超过2摄氏度。全球近200个国家承诺要将全球气温上升幅度控制在2摄氏度以内，以避免出现更多的热浪、洪灾和海平面上升。
报告称，由于三大排放国的承诺，全球平均气温上升幅度将介于2.9-3.1摄氏度之间，较之前预测大约低0.2-0.4摄氏度。
这是气候行动追踪（Climate Action Tracker）五年来首次因减排承诺调降全球升温幅度的预测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。