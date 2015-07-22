去年自然灾害导致近2,000万人流离失所--NRC报告

路透日内瓦7月20日 （记者 Stephanie Nebehay） - 挪威难民理事会（NRC）周一发布报告称，去年有近2,000万人因洪水、风暴和地震而被迫逃离家园，这个问题可能因气候变迁恶化，但也可以通过改善建筑质量得以缓解。

NRC称，亚洲尤为容易遭受自然灾害，2014年背井离乡的1,930万人中几乎90%都来自亚洲，因中国和菲律宾的台风以及印度的洪水所致。

“自然灾害相关的流离失所人数正在增加，该状况或在未来数十年进一步恶化，”NRC内部流离失所监测中心负责人Alfredo Zamudio在新闻发布会上表示。

报告称，2008年以来每年平均有2,650万人因受灾失去家园；尽管2014的数字低于平均值，但NRC称逃离家园的人数呈长期上升趋势。

“我们的历史分析显示，当今人们流离失所的可能性比1970年代高60%，”Zamudio说道：“气候变迁料将增加自然灾害的频率和强度，预计将在未来成为流离失所的重要原因。”

联合国专家称，温室气体排放正在激发极端天气，如热浪和强降雨。

Zamudio称，除了极端天气事件外，易发生自然灾害的地区，如墨西哥城、孟买、卡拉奇和太子港等周边区域的定居点迅速增多但建筑质量很差，让更多人处于危险中。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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