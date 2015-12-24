圣诞节纽约气温料破纪录，“千禧一代”益发关注气候变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月23日 - 异常天气成为假期里社交媒体上的热门话题，“千禧一代”参与讨论尤其积极，他们对气候变化益发关切。

Yik Yak对用户的调查发现，近70%的受访用户对气候变化感到担心。逾四分之一的受访用户称，今冬天气异常令他们更加担忧。Yik Yak是一款基于位置的移动应用，很受年轻用户喜欢。

圣诞节期间纽约的气温预计会超过65华氏度，可能打破1982年出现的64华氏度的最高纪录。欧洲阿尔卑斯山的滑雪道正在经历有记录以来的最温暖的12月之一，甚至向来寒冷的莫斯科也出现零摄氏度以上的温度。

这导致Yik Yak上发布有关气候变化帖子的用户数量暴增。

“气候变化明显是个问题！圣诞节华盛顿特区气温将高达70华氏度……如果这不算证据，那还有什么算是？”一位来自科罗拉多州博尔德的Yik Yak用户写道。

另一位来自德克萨斯州大学城的用户写道：“我觉得更多人应该关注气候变化。这问题比人们说的更严重。”

30%的受访用户称不担心气候变化，其中18%称他们不知道或者不关心这个问题，仅有9%认为这个问题是虚构的。

据Yik Yak，约6%受访用户称，异常天气只是地球自然过程的一部分。

近2.1万用户参与了调查。Yik Yak进行的调查通常用于讨论年轻人的热门话题，譬如《星球大战》或者值得短时间狂看的Netflix电视剧。

据环保倡议组织NextGen Climate，35岁以下的选民中有74%称更有可能投票给有计划应对气候变化的总统参选人。35岁以下的选民中约有8,000万人在2016年大选中有投票资格。(完)