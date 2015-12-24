圣诞节纽约气温料破纪录，“千禧一代”益发关注气候变化

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月23日 - 异常天气成为假期里社交媒体上的热门话题，“千禧一代”参与讨论尤其积极，他们对气候变化益发关切。
Yik Yak对用户的调查发现，近70%的受访用户对气候变化感到担心。逾四分之一的受访用户称，今冬天气异常令他们更加担忧。Yik Yak是一款基于位置的移动应用，很受年轻用户喜欢。
圣诞节期间纽约的气温预计会超过65华氏度，可能打破1982年出现的64华氏度的最高纪录。欧洲阿尔卑斯山的滑雪道正在经历有记录以来的最温暖的12月之一，甚至向来寒冷的莫斯科也出现零摄氏度以上的温度。
这导致Yik Yak上发布有关气候变化帖子的用户数量暴增。
“气候变化明显是个问题！圣诞节华盛顿特区气温将高达70华氏度……如果这不算证据，那还有什么算是？”一位来自科罗拉多州博尔德的Yik Yak用户写道。
另一位来自德克萨斯州大学城的用户写道：“我觉得更多人应该关注气候变化。这问题比人们说的更严重。”
30%的受访用户称不担心气候变化，其中18%称他们不知道或者不关心这个问题，仅有9%认为这个问题是虚构的。
据Yik Yak，约6%受访用户称，异常天气只是地球自然过程的一部分。
近2.1万用户参与了调查。Yik Yak进行的调查通常用于讨论年轻人的热门话题，譬如《星球大战》或者值得短时间狂看的Netflix电视剧。
据环保倡议组织NextGen Climate，35岁以下的选民中有74%称更有可能投票给有计划应对气候变化的总统参选人。35岁以下的选民中约有8,000万人在2016年大选中有投票资格。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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