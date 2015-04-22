诺奖得主聚集香港 共商如何助亚洲城市应对气候变化

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透奥斯陆4月21日 - 来自各领域的9名诺贝尔奖得主本周将齐聚香港，探讨如何帮助亚洲迅速发展的城市应对全球变暖问题。
此次香港研讨会组织方称，城市是应对气候变化问题的关键，因全球有逾一半的人口居住在城市地区。
组织方表示，30年内，预计全球人口逾千万的超大城市将达37个，其中21个会在亚洲。
组织方声明中称，更环保的城市设计、节能型建筑以及公共交通设施有助于应对气候变化。
该系列研讨会自2007年以来已举行过三次，分别在德国、瑞典和英国。
来自澳大利亚的杜赫提（Peter Doherty）是诺贝尔医学奖得主，他说：“我们必须做更多努力。这是为了让这个问题得到关注。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。