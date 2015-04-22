诺奖得主聚集香港，共商如何助亚洲城市应对气候变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆4月21日 - 来自各领域的9名诺贝尔奖得主本周将齐聚香港，探讨如何帮助亚洲迅速发展的城市应对全球变暖问题。

此次香港研讨会组织方称，城市是应对气候变化问题的关键，因全球有逾一半的人口居住在城市地区。

组织方表示，30年内，预计全球人口逾千万的超大城市将达37个，其中21个会在亚洲。

组织方声明中称，更环保的城市设计、节能型建筑以及公共交通设施有助于应对气候变化。

该系列研讨会自2007年以来已举行过三次，分别在德国、瑞典和英国。

来自澳大利亚的杜赫提（Peter Doherty）是诺贝尔医学奖得主，他说：“我们必须做更多努力。这是为了让这个问题得到关注。”（完）