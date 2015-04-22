诺奖得主聚集香港，共商如何助亚洲城市应对气候变化

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆4月21日 - 来自各领域的9名诺贝尔奖得主本周将齐聚香港，探讨如何帮助亚洲迅速发展的城市应对全球变暖问题。
此次香港研讨会组织方称，城市是应对气候变化问题的关键，因全球有逾一半的人口居住在城市地区。
组织方表示，30年内，预计全球人口逾千万的超大城市将达37个，其中21个会在亚洲。
组织方声明中称，更环保的城市设计、节能型建筑以及公共交通设施有助于应对气候变化。
该系列研讨会自2007年以来已举行过三次，分别在德国、瑞典和英国。
来自澳大利亚的杜赫提（Peter Doherty）是诺贝尔医学奖得主，他说：“我们必须做更多努力。这是为了让这个问题得到关注。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱
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