克里呼吁全球协同行动保护海洋

路透华盛顿6月16日(记者 Valerie Volcovici) - 美国国务卿克里周一呼吁制定一项保护海洋的全球性体制。克里称海洋正面临过度捕捞、气候变化引发的酸化以及海洋污染等因素的威胁。

克里在美国国务院召开了名为“我们的海洋”的会议，为期两天，呼吁所有国家行动起来，采取具体措施，达成保护海洋的全球性协议。

克里表示：“除非所有国家共同实施一项综合性的全球海洋战略，否则我们无法应对这一挑战。”

克里表示，目前各国零散的海洋保护政策无法解决那些会影响到整个地球的问题。

他说：“如果我们想要能够履行保护海洋的共同责任，我们目前的方式、各国及各组织所实施的独立政策是远远不够的。”

他说，全世界只有2%的海洋是限制人类活动、保护海洋生物的保护区，各国应努力将这一比例提高至10%。

克里称，各国保护海洋的措施都应整合到全球层面上来。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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