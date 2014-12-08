菲律宾官员呼吁应对气候变化“为生存而战”

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马12月7日（记者 Imelda Abano） - 菲律宾负责气候问题的官员称，菲律宾在应对洪水和台风方面积累了长期经验，包括建立预警及撤离体系，但是这些措施可能并不足以应对气候变化带来的益发严重的影响。

台风“哈格比”周末吹袭菲律宾。参与联合国气候谈判的菲律宾代表呼吁制定工作计划，建立“损失损害”机制，帮助易受侵袭的国家应对日益严重的损失。

菲律宾气候变化委员会秘书长Mary Ann Lucille Sering呼吁全球领导人采取行动，对全球变暖造成的益发严重和破坏性影响作出回应。

“自从2008年以来，每年气候变化会议期间都会有台风发生，”Sering说道。她还指出，这意味着，预计2015年在巴黎达成的气候协议必须包括如何应对越来越严重的损失和破坏。

Sering称，每年发生这种严重风暴意味着“气候变化的影响已经超出了我们能够应对的程度”。“我们国家的遭遇使我们在这里（利马）的工作非常有意义，因为这不再仅仅是我们的一份工作，而是我们为生存和我们国家的未来而进行的一场战斗，”她说道。

“我们希望菲律宾的经历，无论多么艰难，能够帮助团结所有国家，采取切实行动应对气候变化，”Sering说道。（完）