联合国称到2100年需实现温室气体零排放

(本文由路透中文网编译提供)

路透哥本哈根11月2日 - 周日发布的联合国报告称，各国政府能够以可控的成本来遏制气候变化，但想要避免发生无法逆转的情况，就必须在2100年前实现温室气体零排放。

报告称，全球变暖导致更频繁的极端高温和暴雨，以及海洋酸化与海平面升高等问题。这份报告，对800名科学家2013年9月以来发布的累计5000页的研究文献进行了总结。

“这是经科学证明的。传递出的讯息非常明确。时不待我，各国领导必须行动起来。”联合国秘书长潘基文在哥本哈根呈交报告时说。该报告将用以指导全球气候政策制定。

他称，若迅速行动，就能够以可控的成本遏制气候变化。他指的是联合国的目标，即平均温度较工业时代前上升不超过2摄氏度。目前，平均温度已上升了0.85摄氏度

政府间气候变化专门委员会(IPCC)的此项研究获得超过120个国家认可，将作为各国代表在2015年巴黎气候峰会上谈判的重要参考。

该报告显示，要争取平均温度升幅不超过2摄氏度，至2050年全球温室气体排放必须较当前减少40%-70%，到2100年接近零或更低。

想要温室气体排放量低于零，就意味着需要大气中抽取二氧化碳，譬如植树造林吸收碳，或掩埋电厂燃烧木头或其他生物质产生的排放物。

关于如何减少排放，报告提到了一些方案，譬如提高能源效率，利用风能和太阳能等可再生能源，发展核能，或热电厂将排放的二氧化碳加以分离并掩埋地下。

IPCC指出，如果不进一步减少温室气体排放，到21世纪末，气候变暖将很可能在全球范围内带来严重的、广泛的、不可逆转的影响。

“不可逆转”的情况，可能指的是譬如格陵兰冰原融化失控，从而导致沿海地区和城市被淹，或对作物生长至关重要的季风被扰乱。

”不作为产生的后果，将远远高于行动所需的成本，“IPCC主席Rajendra Pachauri称。

目前为止，主要排放大国的减排力度远未达到IPCC建议的水平。中国、美国和欧盟是温室气体排放最多的经济体。(完)