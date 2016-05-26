俄罗斯希望首先为《巴黎协定》制定执行规则 与中美计划相悖

路透德国波恩5月25日（记者 Alister Doyle） - 俄罗斯气候谈判官员周三称，俄方首先希望为《巴黎协定》制定出一套明确的执行规则。这与中美两国推动该协定尽快获批的努力相悖。

旨在落实《巴黎协定》的联合国气候会议于5月16-26日在德国波恩举行。与会代表称，最坏情形下，为《巴黎协定》制定具体细节的谈判可能会持续数年。

温室气体排放大国中国和美国表示计划今年加入《巴黎协定》，几乎所有其他国家也表示会尽快批准该协定，而不会等待具体规则出台。

但俄罗斯却对相关计划持质疑态度，这是该国对落实《巴黎协定》持有异议的罕见迹象。

《巴黎协定》在没有俄罗斯的情况下仍可生效，因为根据相关规定，至少55个国家签署并加入，且其温室气体排放量占全球排放总量至少55%，该协定即可生效。作为全球第三大温室气体排放国，俄罗斯的温室气体排放量仅占全球排放总量的7.5%。

“为加入协定创造有利条件的核心问题是制定规则手册。”俄罗斯首席气候谈判代表沙马诺夫（Oleg Shamanov）对路透称。

沙马诺夫称，为《京都议定书》制定规则几乎用了五年的时间。“我们希望这次能更快一些。”

沙马诺夫还称，俄罗斯完全支持《巴黎协定》。上月，《巴黎协定》在纽约联合国总部开放签署，开放签署首日有175个国家签署，俄罗斯是其中之一。（完）