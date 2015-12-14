中国称巴黎气候协议不完美但迈出了历史性一步

路透巴黎12月13日 （记者 David Stanway） - 对于全球最大的温室气体排放国--中国来说，全球气候变化巴黎大会达成的协议是通往更绿色增长的一大步，但协议对清洁能源的资金支持不如人意。

中国气候变化事务特别代表解振华称，巴黎气候协议并不完美，但表示欢迎。

全球气候变化巴黎大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。

解振华周六在气候变化巴黎大会闭幕后向记者表示，达成的协议虽然并不完美，还有部分尚需改进，这并不妨碍我们向前走出历史性一步，所以中方感到满意。

解振华称，协议将极大地促进中国的绿色低碳发展，中国在执行协议过程中，也将促进中国自身的可持续发展。

中国外交部发言人洪磊称，“巴黎大会是气候变化国际合作新起点”。

在被视为关键因素的资金支持方面，中国对巴黎气候协议的满意度较小，因之前发达国家承诺到2020年前每年向发展中国家提供至少1,000亿美元，而中国认为巴黎气候协议在履行与延展该承诺方面几乎没有作为。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任邹骥表示，中国对协议中的资金支持，尤其是对2020年以前相对较弱的资金支持不是那么满意。

邹骥称，有关2020年后的资金支持，协议原则上已写入发达国家为发展中国家提供支持的内容，但有许多细节是无法写进协议的。（完）