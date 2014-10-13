《路透精英汇》中国以南来之水为北方“解渴”

资料图片：北京一条被污染的运河，一名工人驾船喷洒净水剂。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京10月13日(记者 Stian Reklev) - 本月晚些时候，北京水龙头流出的自来水或许来自1,400多公里远的南方。中国为实现南水北调兴建了一连串运河和输水管线，这也是世界上最大的水资源调配工程。

这项耗资620亿美元的项目旨在向乾旱且污染严重的北方供水。中国北方有大约3亿多居民和无数的耗水型企业。

对于依靠中国提供服装、食物、电子产品和诸多其他产品的全球企业而言，该政策的正确性至关重要。

中国北方部分省份的人均淡水量甚至比中东乾旱的沙漠国家还要少。中国的所有产业中，制衣和电子产品制造等高耗水型行业占水资源消耗的四分之一，而智库2030水资源组织(2030 Water Resources Group)预计这一比例会在2030年之前上升至三分之一。

咨询公司Atkins Global的中国水问题专家Simon Spooner表示：“毫无疑问，没有更多水供应，那些位于经济发展较快地区的城市将会受到严重影响。”

中国政府或许只能通过牺牲农业来保证工业用水，而牺牲农业会带来严重后果。Spooner表示，通过南水北调，中国政府可以避免作出这种选择。

路透本周正在召开一场有关气候变化的全球峰会，不同行业的高管就采取何种措施应对资源减少和极端天气的影响接受了采访。

确保获得足够的水资源是峰会期间探讨的最重要话题之一。

中国南水北调的第一阶段将水资源引向以重工业为主的东北，但这些水在抵达天津时就已经基本上无法利用了，因为调水沿线会经过污染区，水中携带了大量污染物和沉积物。

这加深了人们对现阶段通过另一条相对没那么多污染的路线，向北京及周边地区调水项目的忧虑。

有专家担心，该项目的大量取水或许会破坏长江这一中国最重要的水系。

与此同时，向北方大量调水会损及水资源调出地区的发展。

中央政府高官也表达了类似忧虑。

住建部副部长仇保兴在今年2月曾表示，调水不是长久之计，还需依靠海水淡化和雨水收集来解决问题。

一些批评人士表示，南水北调再度突显中国政府试图解决一个问题，但这个问题大体上可以通过改善政策来得到解决。

中欧环境治理项目专家Richard Hardiman对路透表示：“将被调出的水量大体与水资源缺口相当，所以会解决一些问题。”

“但最根本的结论在于，中国亟需更好的水资源管理。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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