习近平与奥巴马通电话 讨论气候变化问题

路透北京12月11日 - 中国官媒报导称，中国国家主席习近平周五对美国总统奥巴马表示，中美双方要同各方加强协调、共同努力，确保巴黎大会如期达成协议。参加巴黎气候大会的各国领导人正努力弥合发达国家与发展中国家间的分歧。

与会的195个国家在基本问题上仍存分歧，包括哪些国家应分担数千亿美元的开支，以帮助发展中国家从化石燃料转向低碳能源。

据中央电视台报导，习近平周五在电话中向奥巴马表示，“巴黎大会谈判接近尾声，中美双方要同各方加强协调、共同努力，确保巴黎大会如期达成协议，这对国际社会有利”。

“美方愿同中方保持密切协调，推动气候变化巴黎大会取得成功，”央视援引奥巴马称。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，呼吁各方最大限度地“缩小分歧”。

“目前距离达成最终的全面共识仍有距离，”华春莹称。