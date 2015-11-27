北京城市扩张脚步不停歇 通勤路上人满为患

路透北京11月26日（Iris Zhao/Jessica Macy Yu） - 对于居住在北京城里和周边地带的数以百万计人口来说，每天的通勤往返无疑已经太折磨人，耗时、费钱且拥挤不堪，人们前呼后拥地争相挤进公交车和地铁车厢。

这种窘境一时还难以缓解，北京人口已经超过2,100万，而且还在快速增长。

实际上，官方表示，随着京津冀一体化发展战略的落地，北京将在15年后成为一个新生的超级城市群的中心。目前估计，京津冀合计人口约为1.1亿左右。

当京津冀一体化完成之时，这个区域的规模将达到21.2万平方公里，相当于韩国面积的两倍还多。

但基础设施还落后于人口的增长，铁路和高速公路都还在建设中，现在道路交通经常拥堵不堪。

鉴于北京现有的通勤人口规模，一些批评人士对城市的扩张和超级城市对环境的影响提出质疑。

现在，上班路途上需要时间和耐心。

路透记者最近跟着一些居民感受了平时从家到工作场所的通勤情况。他们的上班之旅各有不同。

47岁的赖永梅（音）是一名进城务工者，她住在顺义区的一个村里，每天要花90分钟到三里屯的写字楼做保洁工作。

李楠（音）是一名艺术工作者，每天早上5点半起床，从天津乘车约95公里到北京工作，期间需要搭乘公共汽车、高铁和地铁。

随着在北京生活成本的上升，很多居民搬到远郊区甚至更远的地方居住。

调查显示，北京的平均通勤时间已经增加到52分钟，比纽约多4分钟，比上海多1分钟。

北京居民想出了各种方式避开通勤高峰：早起、合乘出租车以及使用叫车服务。（完）