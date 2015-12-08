2015年全球碳排放量增长将停滞--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透巴黎12月7日（记者 Nina Chestney） - 周一发布的一项研究显示，预计今年全球碳排放量增速将连续第二年放缓。自本世纪开始以来，全球碳排放量通常年均增长2-3%左右。
这项由英国东安格利亚大学（UEA）和全球碳计划（GCP）进行的研究称，去年全球碳排放量增长0.6%，2004-2013年期间全球碳排放量的年增速为2.4%。
研究人员预测，2015年全球碳排放量将下降0.6%至357亿吨。研究预测区间介于增长0.6%至下降1.6%。
“这些数据无疑不是2000年以来所见的典型增长轨迹，该轨迹为碳排放量年增幅在2-3%。”UEA的Corinne Le Quéré说。Le Quéré是该研究报告的作者之一，这项研究发表在《自然气候变化》（Nature Climate Change）杂志上。
“我们目前看到的情况是，碳排放量似乎停滞，甚至可能在2015年小幅下滑。”她说道。
其他组织也曾称，经历数十年增长后，去年全球碳排放量增长停滞。
UEA及GCP称，他们对2015年全球碳排放量的预测，以可查得的中国和美国的能源消费数据以及全球其他国家及地区的经济增长预测为基础。
“预计的（排放量）下降，很大程度上归因于中国经济调整带动其煤炭使用量下降。”Le Quéré说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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