2015年全球碳排放量增长将停滞--研究

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月7日 - 周一发布的一项研究显示，预计今年全球碳排放量增速将连续第二年放缓。自本世纪开始以来，全球碳排放量通常年均增长2-3%左右。
这项由英国东安格利亚大学（UEA）和全球碳计划（GCP）进行的研究称，去年全球碳排放量增长0.6%，2004-2013年期间全球碳排放量的年增速为2.4%。
研究人员预测，2015年全球碳排放量将下降0.6%至357亿吨。研究预测区间介于增长0.6%至下降1.6%。
“这些数据无疑不是2000年以来所见的典型增长轨迹，该轨迹为碳排放量年增幅在2-3%。”UEA的Corinne Le Quéré说。Le Quéré是该研究报告的作者之一，这项研究发表在《自然气候变化》（Nature Climate Change）杂志上。
“我们目前看到的情况是，碳排放量似乎停滞，甚至可能在2015年小幅下滑。”她说道。
其他组织也曾称，经历数十年增长后，去年全球碳排放量增长停滞。
UEA及GCP称，他们对2015年全球碳排放量的预测，以可查得的中国和美国的能源消费数据以及全球其他国家及地区的经济增长预测为基础。
“预计的（排放量）下降，很大程度上归因于中国经济调整带动其煤炭使用量下降。”Le Quéré说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。