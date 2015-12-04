服装业CEO称担心全球气候变化推升产品成本

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透巴黎12月3日 - 包括H&M(HMb.ST)、Gap(GPS.N)及Adidas(ADSGn.DE)在内的七大服装公司执行长（CEO）呼吁各国政府达成强有力的气候变化协议，称担心全球气候变暖会推升他们的成本。
全球气候变化大会正在巴黎召开，将持续至12月11日，有近200个国家的代表参加会议，试图就对抗气候变化达成协议。
“我们一致认为，气候变化正伤害我们所处的世界。”这些企业的联合宣言称，签署宣言的还包括Levi Strauss、VF(VFC.N)、Eileen Fisher及Burton Snowboards。
“减缓气候变化和技术创新，对生产和使用我们产品的人的健康及幸福至关重要，对生产所需要的原料未来供应也至关重要。”他们说。
这七家企业均居全球最大的棉花用户之列。执行长们称，他们担心气候变暖会影响棉花产量，从而推高他们的成本。
据时尚网站Zady数据，服装业每年生产服装逾1,500亿件，该行业占全球碳排放总量的10%。该网站提倡环保时尚价值观。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。