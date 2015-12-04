服装业CEO称担心全球气候变化推升产品成本

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月4日 - 包括H&M 、Gap 及Adidas 在内的七大服装公司执行长（CEO）呼吁各国政府达成强有力的气候变化协议，称担心全球气候变暖会推升他们的成本。

全球气候变化大会正在巴黎召开，将持续至12月11日，有近200个国家的代表参加会议，试图就对抗气候变化达成协议。

“我们一致认为，气候变化正伤害我们所处的世界。”这些企业的联合宣言称，签署宣言的还包括Levi Strauss、VF 、Eileen Fisher及Burton Snowboards。

“减缓气候变化和技术创新，对生产和使用我们产品的人的健康及幸福至关重要，对生产所需要的原料未来供应也至关重要。”他们说。

这七家企业均居全球最大的棉花用户之列。执行长们称，他们担心气候变暖会影响棉花产量，从而推高他们的成本。

据时尚网站Zady数据，服装业每年生产服装逾1,500亿件，该行业占全球碳排放总量的10%。该网站提倡环保时尚价值观。(完)