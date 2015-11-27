极端天气对粮食安全构成日益严重的威胁--FAO

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马11月26日 - 联合国粮农组织（FAO）周四称，过去30年乾旱、洪灾及其他极端天气变得更加频繁且严重，这对发展中国家的粮食安全日益构成威胁。

该组织在报告中称，2003年至2013年期间，自然灾害在全球造成的损失达1.5万亿美元，超过澳大利亚全年GDP总量，农业受到重创。

该组织称，自然灾害发生的频率几乎是1980年代的两倍，这令消除饥饿和贫困的努力受阻。

FAO在下周巴黎气候大会前呼吁增加灾害反应及灾后恢复的投入并适应气候变化，以便令农业部门有更强的适应力。

“仅今年，从缅甸到危地马拉以及从瓦努阿图到马拉维，小规模农户、渔民、牧民还有林农的生计受到飓风、乾旱、洪灾和地震的影响。”FAO总干事Graziano Da Silva在报告中写道。

这种破坏性影响发展中经济体感受最明显。发展中经济体更加依赖农业。

FAO称，全球有25亿人依靠农业维持生计，但2003年至2012年期间，只有4.2%的官方发展基金用于农业部门，低于联合国10%的目标。（完）