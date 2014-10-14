《路透精英汇》宜家或将实施内部碳排放价格

图为在德国汉堡拍摄的宜家城市中心店。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透奥斯陆10月13日(记者 Alister Doyle) - 全球最大的家具零售商宜家的执行长Peter Agnefjall表示，宜家或许将推出一种内部碳排放价格，以推动环境保护，并创造一个“全新且更好的”公司。

宜家的另一个目标是到2015年在太阳能和风力方面投资15亿美元，并在2014年提高从可持续性来源采购木料和棉花的比例，以帮助消费者向更环保的生活方式转变。

Agnefjall在路透全球气候变化峰会上表示：“我们认为，可持续性是打造一个全新且更好的宜家的驱动因素。这是更新我们业务、更新我们产品以及所有创新的驱动力。”

在出席9月23日纽约联合国气候变化大会后，Agnefjall表示，宜家将考虑实施内部碳排放价格，此举将激励投资远离化石能源。

他提到这次大会时表示：“大会上有很多关于碳价格和对碳排放进行内部定价的讨论。这肯定是我们回去要考虑的问题，我们会在未来几个月进行分析。”

当被问及宜家的可持续计划是否会提高或降低宜家的商品价格以及获利时，Agnefjall表示：“这是我们业务中不可缺少的一部分，不太可能将其分离出去。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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