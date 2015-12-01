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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 18:21 BJT

印度总理莫迪称发展中国家需要发展的空间

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月30日巴黎 - 印度总理莫迪周一对出席联合国气候变化大会的代表称，在抗击气候变化的同时，发展中国家还需要发展的空间。

他稍早与美国总统奥巴马会晤时承诺，将确保印度的发展与环境保护“齐头并进”，奥巴马则认同印度拥有发展及减贫的权利。(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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