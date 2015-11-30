全球经济：各国领导人力争在巴黎峰会上，就气候问题取得突破性进展

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透巴黎11月30日 - 全球领导人周一将为阻止地球气温升高开始一项积极的尝试，互相敦促在两周的协商中找到共识，引导全球经济不再依赖化石燃料。
他们带着承诺和很高的期待抵达巴黎，参加联合国气候变化谈判。
经过数十年的艰难谈判，在六年前的哥本哈根峰会失败后，12月中旬似乎几乎肯定会达成某种形式、具有里程碑意义的协议。
大多数科学家表示，倘若领导人无法在巴黎峰会上就强有力的举措达成一致，那么全球平均气温注定会高过以往，同时伴随着极端风暴、更频繁的乾旱、以及极地冰盖融化所导致的海平面上升。
面对这些令人担忧的预测，占全球温室气体排放约90%的逾150个国家的领导人已承诺削减本国碳排放，但削减力度不同。
为了避免重蹈哥本哈根峰会的覆辙，主要国家这次试图在抵达巴黎前先消除达成协议的一些阻力。
最大的差别可能在于美国与中国合作。这两个全球最大的碳排放国曾经在气候问题上意见相左，在2014年则同意一起开始逐渐减少使用化石燃料，但要按照自己的方式和速度进行。
虽然现在有可能签署一份协议，但可能仍不足以阻止全球平均气温较工业化以前的水准上升超过2摄氏度(3.6华氏度)。外界普遍认为，这是一个门槛，这样的气温对地球气候系统是危险的，可能带来灾难性的变化。
奥巴马周日从华盛顿启程前在Facebook上称，取而代之的是，此次峰会将为未来进一步削减碳排放提供一个“长期框架”，“由各国确定目标，但拥有足够高的透明度供其它国家查证”。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5