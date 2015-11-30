全球经济：各国领导人力争在巴黎峰会上，就气候问题取得突破性进展

路透巴黎11月30日 - 全球领导人周一将为阻止地球气温升高开始一项积极的尝试，互相敦促在两周的协商中找到共识，引导全球经济不再依赖化石燃料。

他们带着承诺和很高的期待抵达巴黎，参加联合国气候变化谈判。

经过数十年的艰难谈判，在六年前的哥本哈根峰会失败后，12月中旬似乎几乎肯定会达成某种形式、具有里程碑意义的协议。

大多数科学家表示，倘若领导人无法在巴黎峰会上就强有力的举措达成一致，那么全球平均气温注定会高过以往，同时伴随着极端风暴、更频繁的乾旱、以及极地冰盖融化所导致的海平面上升。

面对这些令人担忧的预测，占全球温室气体排放约90%的逾150个国家的领导人已承诺削减本国碳排放，但削减力度不同。

为了避免重蹈哥本哈根峰会的覆辙，主要国家这次试图在抵达巴黎前先消除达成协议的一些阻力。

最大的差别可能在于美国与中国合作。这两个全球最大的碳排放国曾经在气候问题上意见相左，在2014年则同意一起开始逐渐减少使用化石燃料，但要按照自己的方式和速度进行。

虽然现在有可能签署一份协议，但可能仍不足以阻止全球平均气温较工业化以前的水准上升超过2摄氏度(3.6华氏度)。外界普遍认为，这是一个门槛，这样的气温对地球气候系统是危险的，可能带来灾难性的变化。

奥巴马周日从华盛顿启程前在Facebook上称，取而代之的是，此次峰会将为未来进一步削减碳排放提供一个“长期框架”，“由各国确定目标，但拥有足够高的透明度供其它国家查证”。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)