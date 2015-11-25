白宫称巴黎气候大会首日奥巴马将与习近平及莫迪会面

路透华盛顿11月24日 （记者 Valerie Volcovici） - 美国白宫官员周二称，美国总统奥巴马将在巴黎气候大会首日将与中国国家主席习近平及印度总理莫迪会面。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，奥巴马同习近平及莫迪在巴黎气候大会首日会面，将向世界传递出强烈讯号，表明应对气候变化的郑重承诺。

联合国气候大会将于11月30日至12月11日在巴黎召开，尽管巴黎11月13日发生了恐怖袭击事件，目前已有近140位各国领导人证实将在气候大会开幕日当天出席。

罗兹称，奥巴马此行期间可能向巴黎民众表示敬意，而他及其他国家领导人出席会议，展现出面对恐怖主义时的坚强和韧性。

白宫国家安全委员会能源及气候变化负责人博德纳尔（Paul Bodnar）称，奥巴马此次与习近平及莫迪会面，并不打算宣布通告，主要是为了就重要的谈判问题进行磋商。

“这两个国家（中国和印度）是我们在应对全球气候变化方面的两个最重要合作伙伴国。”博德纳尔说。（完）