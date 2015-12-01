奥巴马周一与普京会晤 周二将见埃尔多安

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月30日（记者 Jeff Mason） - 美国白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，美国总统奥巴马周一与俄罗斯总统普京会面，并计划周二与土耳其总统埃尔多安会面。各国领导人正齐聚巴黎，出席全球气候变化峰会。
上周，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机，此事导致俄土关系恶化。
罗兹称，奥巴马在气候变化磋商间隙与普京会面，对俄方一飞行员在这起事件中丧生表示遗憾，同时强调俄方需与土耳其共同努力缓解紧张局势。
罗兹透露，奥巴马计划周二上午与埃尔多安会面，届时将再次呼吁俄土缓解紧张局势。
罗兹告诉记者，奥巴马对普京称，土耳其和俄罗斯需避免采取可能进一步影响两国关系、可能阻碍解决叙利亚问题的举措。
罗兹并表示，奥巴马和普京还就美国、俄罗斯、土耳其及其他国家合作解决叙利亚危机的必要性进行了磋商。
俄罗斯克里姆林宫亦称，普京与奥巴马在巴黎气候变化大会间隙进行了30分钟的会晤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。