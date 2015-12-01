奥巴马周一与普京会晤 周二将见埃尔多安

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jeff Mason
路透巴黎11月30日 - 美国白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，美国总统奥巴马周一与俄罗斯总统普京会面，并计划周二与土耳其总统埃尔多安会面。各国领导人正齐聚巴黎，出席全球气候变化峰会。
上周，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机，此事导致俄土关系恶化。
罗兹称，奥巴马在气候变化磋商间隙与普京会面，对俄方一飞行员在这起事件中丧生表示遗憾，同时强调俄方需与土耳其共同努力缓解紧张局势。
罗兹透露，奥巴马计划周二上午与埃尔多安会面，届时将再次呼吁俄土缓解紧张局势。
罗兹告诉记者，奥巴马对普京称，土耳其和俄罗斯需避免采取可能进一步影响两国关系、可能阻碍解决叙利亚问题的举措。
罗兹并表示，奥巴马和普京还就美国、俄罗斯、土耳其及其他国家合作解决叙利亚危机的必要性进行了磋商。
俄罗斯克里姆林宫亦称，普京与奥巴马在巴黎气候变化大会间隙进行了30分钟的会晤。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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