（更正）科学家称即使全球仅变暖2摄氏度 海平面上升也将威胁2.8亿人口

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
（更正最后一段约有25万人口 应为2500万人口）
汤森路透基金会巴塞罗那11月9日 （记者 Megan Rowling） - 研究人员周一称，即便世界成功达到将全球变暖限制在2摄氏度以内的目标，海平面上升仍将淹没全球约2.8亿人口现在所居住的土地。
气候科学研究团体“气候中心”（Climate Central）发布报告称，如果巴黎气候大会未能达成协议减缓气候变化，且气候变化以今天的速度继续，则全球气温比工业革命前上升幅度将达到4摄氏度，受威胁的人口将剧增至6.27亿。
155个国家已承诺减少温室气体排放，作为12月巴黎气候大会将商讨的气候协议的一部分。但联合国环境规划署上周称，计算进这些减排之后，全球仍将变暖3-3.5摄氏度。
“气候中心”的报告称，全球气候若上升3摄氏度，海平面将平均上升6.4米，约4.32亿人口将受影响。
“巴黎气候大会的结果要么让人类失去无数伟大的滨海城市和遗迹，出现无穷无尽的移民和不稳定，要么让人类得以保存大部分的遗产，并享有更稳定的未来，”“气候中心”负责海平面上升和气候影响的副总裁本杰明·施特劳斯（Benjamin Strauss）在声明中表示。
全球变暖4摄氏度的情况下，全球主要碳排放国之一中国将有1.45亿滨海人口受到威胁，为全球最多。
印度其次，有5500万人口受威胁，之后为孟加拉国、越南、印尼和日本。
亚洲之外，美国是受威胁最大的国家，约有2500万人口受威胁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。