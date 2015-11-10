科学家称即使全球仅变暖2摄氏度 海平面上升也将威胁2.8亿人口

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会巴塞罗那11月9日 （记者 Megan Rowling） - 研究人员周一称，即便世界成功达到将全球变暖限制在2摄氏度以内的目标，海平面上升仍将淹没全球约2.8亿人口现在所居住的土地。
气候科学研究团体“气候中心”（Climate Central）发布报告称，如果巴黎气候大会未能达成协议减缓气候变化，且气候变化以今天的速度继续，则全球气温比工业革命前上升幅度将达到4摄氏度，受威胁的人口将剧增至6.27亿。
155个国家已承诺减少温室气体排放，作为12月巴黎气候大会将商讨的气候协议的一部分。但联合国环境规划署上周称，计算进这些减排之后，全球仍将变暖3-3.5摄氏度。
“气候中心”的报告称，全球气候若上升3摄氏度，海平面将平均上升6.4米，约4.32亿人口将受影响。
“巴黎气候大会的结果要么让人类失去无数伟大的滨海城市和遗迹，出现无穷无尽的移民和不稳定，要么让人类得以保存大部分的遗产，并享有更稳定的未来，”“气候中心”负责海平面上升和气候影响的副总裁本杰明·施特劳斯（Benjamin Strauss）在声明中表示。
全球变暖4摄氏度的情况下，全球主要碳排放国之一中国将有1.45亿滨海人口受到威胁，为全球最多。
印度其次，有5500万人口受威胁，之后为孟加拉国、越南、印尼和日本。
亚洲之外，美国是受威胁最大的国家，约有25万人口受威胁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。