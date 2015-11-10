科学家称即使全球仅变暖2摄氏度 海平面上升也将威胁2.8亿人口

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会巴塞罗那11月9日 （记者 Megan Rowling） - 研究人员周一称，即便世界成功达到将全球变暖限制在2摄氏度以内的目标，海平面上升仍将淹没全球约2.8亿人口现在所居住的土地。

气候科学研究团体“气候中心”（Climate Central）发布报告称，如果巴黎气候大会未能达成协议减缓气候变化，且气候变化以今天的速度继续，则全球气温比工业革命前上升幅度将达到4摄氏度，受威胁的人口将剧增至6.27亿。

155个国家已承诺减少温室气体排放，作为12月巴黎气候大会将商讨的气候协议的一部分。但联合国环境规划署上周称，计算进这些减排之后，全球仍将变暖3-3.5摄氏度。

“气候中心”的报告称，全球气候若上升3摄氏度，海平面将平均上升6.4米，约4.32亿人口将受影响。

“巴黎气候大会的结果要么让人类失去无数伟大的滨海城市和遗迹，出现无穷无尽的移民和不稳定，要么让人类得以保存大部分的遗产，并享有更稳定的未来，”“气候中心”负责海平面上升和气候影响的副总裁本杰明·施特劳斯（Benjamin Strauss）在声明中表示。

全球变暖4摄氏度的情况下，全球主要碳排放国之一中国将有1.45亿滨海人口受到威胁，为全球最多。

印度其次，有5500万人口受威胁，之后为孟加拉国、越南、印尼和日本。

亚洲之外，美国是受威胁最大的国家，约有25万人口受威胁。（完）