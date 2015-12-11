科学家竞相完善卫星技术 欲从太空检验各国减排承诺

路透巴黎12月10日 （记者 Barbara Lewis/Richard Valdmanis/David Stanway） - 美国、日本和中国的科学家正在竞相完善未来可从太空测量温室气体排放的卫星技术，赢家可能将成为全球首个气候排放警察。

从太空监控一个国家的净排放已成为一项重要工具，可确定该国是否已经履行减排承诺，也可帮助排放国更快、更经济地查明温室气体的来源。监督一个国家是否已履行减排承诺是巴黎气候大会的争议点之一。

“（气候大会达成的）协议能否真正成功，基本取决于我们是否能够看到排放以及排放的减少，”位于美国的碳研究所（Carbon Institute）负责人John-O Niles说道，该所研究二氧化碳的测量方法。

“我们知道卫星技术正在进步，所以未来可能更好地真正了解各国是否在说实话。”

目前多数有关温室气体排放的估测是基于对能源使用和其他相关数据的计算，而非基于实地测量，这导致各国向联合国提交的数据存在巨大误差幅度。

尽管从太空测量温室气体排放不太可能在巴黎气候大会达成的协议中提及，但欧盟正在领头推进一个排放数据测量、报告和验证的全球性系统。（完）