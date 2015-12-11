科学家竞相完善卫星技术 欲从太空检验各国减排承诺

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月11日 - 美国、日本和中国的科学家正在竞相完善未来可从太空测量温室气体排放的卫星技术，赢家可能将成为全球首个气候排放警察。
从太空监控一个国家的净排放已成为一项重要工具，可确定该国是否已经履行减排承诺，也可帮助排放国更快、更经济地查明温室气体的来源。监督一个国家是否已履行减排承诺是巴黎气候大会的争议点之一。
“（气候大会达成的）协议能否真正成功，基本取决于我们是否能够看到排放以及排放的减少，”位于美国的碳研究所（Carbon Institute）负责人John-O Niles说道，该所研究二氧化碳的测量方法。
“我们知道卫星技术正在进步，所以未来可能更好地真正了解各国是否在说实话。”
目前多数有关温室气体排放的估测是基于对能源使用和其他相关数据的计算，而非基于实地测量，这导致各国向联合国提交的数据存在巨大误差幅度。
尽管从太空测量温室气体排放不太可能在巴黎气候大会达成的协议中提及，但欧盟正在领头推进一个排放数据测量、报告和验证的全球性系统。（完）
编译：刘珞焱
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%