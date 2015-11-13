CVF呼吁巴黎气候协议引入将全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内的目标

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
汤森路透基金会曼谷11月12日 - 易受气候影响脆弱国家论坛（CVF）呼吁下月巴黎气候大会达成的新协议引入将全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内的目标。
该组织称，2010年设定的把全球气温上升幅度限定在较工业化前水平高出2摄氏度（3.6华氏度）的目标，会令很容易受气候变化影响的国家更易受到威胁，譬如海平面上升、热浪、乾旱及洪灾。
“我们这些易受全球变暖影响的国家，是全球应对气候变化的核心。”菲律宾气候变化办公室代理主任Joyceline Goco在该组织本周在马尼拉召开完会议后说道。
科学家也已经警告称，如果全球平均气温上升幅度超过2摄氏度，将会带来可怕的后果。目前有观点称，这样的上升幅度，将超过对于全球最易受气候影响国家而言安全的水平。
英国气象局（Met Office）本周称，今年全球气温较工业化前水平上升的幅度将首次超过1摄氏度。
CVF还呼吁新的全球气候协议引入应对气候变化造成损失及损害的国际机制，改善气候行动融资获得性，确保气候融资在减排和适应气候影响之间公平分配。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。