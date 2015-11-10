英国气象局称全球变暖幅度今年将首次跨过1摄氏度

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦11月9日 - 英国气象局周一称，今年全球气温较工业革命前水平上升的幅度将首次超过1摄氏度。
而11月底将在巴黎召开的联合国气候大会希望设定的目标是到2100年全球变暖不超过2摄氏度。
英国气象局科学家称，这种上升部分归因于今年自然发生的厄尔尼诺现象，但人为的气候变化影响是主要原因。
“我们过去有类似的自然事件，但这将是我们首次达到1摄氏度的界限，而且明显是人类的影响在将现代气候驱入未知领域，”英国气象局负责人Stephen Belcher在声明中表示。
联合国上月称，巴黎气候大会前约150个国家提交的减排计划可将全球变暖幅度降至2.7摄氏度左右。
科学家称，到2100年全球变暖幅度必须限制在2摄氏度以下，方能避免洪水、乾旱和海平面上升等气候变化的最坏影响。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。