英国气象局称全球变暖幅度今年将首次跨过1摄氏度

路透伦敦11月9日 - 英国气象局周一称，今年全球气温较工业革命前水平上升的幅度将首次超过1摄氏度。

而11月底将在巴黎召开的联合国气候大会希望设定的目标是到2100年全球变暖不超过2摄氏度。

英国气象局科学家称，这种上升部分归因于今年自然发生的厄尔尼诺现象，但人为的气候变化影响是主要原因。

“我们过去有类似的自然事件，但这将是我们首次达到1摄氏度的界限，而且明显是人类的影响在将现代气候驱入未知领域，”英国气象局负责人Stephen Belcher在声明中表示。

联合国上月称，巴黎气候大会前约150个国家提交的减排计划可将全球变暖幅度降至2.7摄氏度左右。

科学家称，到2100年全球变暖幅度必须限制在2摄氏度以下，方能避免洪水、乾旱和海平面上升等气候变化的最坏影响。（完）