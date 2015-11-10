英国气象局称全球变暖幅度今年将首次跨过1摄氏度

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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月10日 - 英国气象局周一称，今年全球气温较工业革命前水平上升的幅度将首次超过1摄氏度。
而11月底将在巴黎召开的联合国气候大会希望设定的目标是到2100年全球变暖不超过2摄氏度。
英国气象局科学家称，这种上升部分归因于今年自然发生的厄尔尼诺现象，但人为的气候变化影响是主要原因。
“我们过去有类似的自然事件，但这将是我们首次达到1摄氏度的界限，而且明显是人类的影响在将现代气候驱入未知领域，”英国气象局负责人Stephen Belcher在声明中表示。
联合国上月称，巴黎气候大会前约150个国家提交的减排计划可将全球变暖幅度降至2.7摄氏度左右。
科学家称，到2100年全球变暖幅度必须限制在2摄氏度以下，方能避免洪水、干旱和海平面上升等气候变化的最坏影响。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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