《路透精英汇》康师傅严格控制水资源浪费

路透香港10月15日(记者 Donny Kwok) - 中国最大的食品饮料生产企业--康师傅控股有限集团希望将旗下工厂的水资源浪费率控制在不超过10%。中国占全球人口的五分之一，但淡水资源只占全球的7%。

康师傅集团表示，解决中国长期水资源短缺的关键在于减少污染，以确保水资源的循环利用。康师傅是百事可乐在中国的特许装瓶商，且是中国最大的方便面生产商。

康师傅食品安全研究机构的副总裁Patrick Lo表示：“如果我们能保证水污染的速度慢于净化速度，那么我们不需要再太过担心水的问题。”

为减少物流和运输过程中产生的碳排放，康师傅已采取诸如在瓶装厂使用更细长的瓶子并减少电力使用等措施。公司还将非饮用水循环使用。

Lo表示：“即便我们不能将饮用品生产所产生的废水用于饮用，但我们依然可以用这些水洗手、墩地，而不必浪费干净的水。”

他表示，康师傅绝大多数的中国工厂均已实现水资源90%使用率的目标，而行业整体平均水准仅有66%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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