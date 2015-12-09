美官员称美国污染治理法规或可为中国治霾提供借鉴

路透巴黎12月8日 （记者 Valerie Volcovici） - 奥巴马政府新推出的污染治理法规正遭受共和党批评者的攻击，但美国环境保护署（EPA）署长吉娜·麦卡锡称，类似法规为中国治理空气污染提供了一个解决方案。

麦卡锡本周与中国官员在巴黎气候大会期间会面，谈论美国8月推出的清洁能源计划（Clean Power Plan）将如何能够通过减少发电厂的碳排放来改善空气质量。

“我们的清洁能源计划不仅将减少碳污染，也将大幅减少导致烟雾与煤烟的污染物。这是美国政府的主要关切之一，”麦卡锡在巴黎气候大会期间接受路透采访时表示。

北京市政府周一首次发布空气重污染红色预警，即全市于12月8日7时至12月10日12时启动空气重污染红色预警。中小学停课，所有施工工地暂停室外作业。

麦卡锡在巴黎向其他国家的官员宣传气候计划的优点，并向他们保证，这些法规可以禁得起来自共和党主导的美国国会、全美过半州以及行业组织的挑战。

她称，她表达的主要意思是美国的联邦《清洁空气法》是基于可靠的科学与法律原则。《清洁空气法》是美国1970年代推出的法律，为EPA最近削减美国发电厂碳排放的法规提供了支持。

麦卡锡在与中国官员的会谈中也暗示，《清洁空气法》以及由此产生的清洁能源计划为中国治理雾霾来源提供了一个解决方案。

麦卡锡称，她正与中国合作，以帮助中国制定全国性的“总量管制与交易制度”以及改善监控技术。按照“总量管制与交易制度”，从2017年起企业将可进行污染许可证交易。（完）